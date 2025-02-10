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مذكرة تعاون بين بلدية إربد وجامعة العلوم والتكنولوجيا

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد
الإثنين، 10-02-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-   وقعت بلدية إربد الكبرى وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية، البحثية، والخدمية، بما يسهم في تنمية المجتمع المحلي وتحقيق الاستدامة.

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وأعرب رئيس البلدية، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، خلال توقيع المذكرة، عن أهمية هذا التعاون في دعم المبادرات التنموية والبيئية في إربد، مشيرا إلى حرص البلدية على توفير بيئة تدريبية مناسبة للطلبة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.


من جهته، أكد رئيس الجامعة، الدكتور خالد السالم، أن المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية، بما يحقق الفائدة للطلبة ويسهم في إعدادهم لسوق العمل من خلال التجربة العملية والتدريب الميداني.

 
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