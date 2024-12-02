مذكرة تعاون بين جامعة آل البيت وبلدية ارحاب

الوكيل الإخباري- وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، ورئيس بلدية ارحاب أكرم الحراحشة، مذكرة تعاون تهدف إلى التخطيط الحضري والتطوير وتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وإدارة المخاطر والأزمات والاستدامة البيئية وتدريب كوادر البلدية.

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