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مذكرة تعاون بين جامعة آل البيت وبلدية ارحاب

شعار جامعة آل البيت
جامعة آل البيت
الإثنين، 02-12-2024 08:27 م

الوكيل الإخباري-   وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، ورئيس بلدية ارحاب أكرم الحراحشة، مذكرة تعاون تهدف إلى التخطيط الحضري والتطوير وتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وإدارة المخاطر والأزمات والاستدامة البيئية وتدريب كوادر البلدية.

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وأكد الدكتور نصير أن الجامعة تسعى منذ تأسيسها الى التعاون لخدمة المجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن الجامعة تقوم بواجبها الوطني تجاه هذه المجتمعات من خلال مد يد التواصل والتعاون مع مختلف شرائح وفئات ومؤسسات المجتمع المحلي.

 
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