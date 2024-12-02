مذكرة تعاون بين جامعة آل البيت وبلدية ارحاب

وأكد الدكتور نصير أن الجامعة تسعى منذ تأسيسها الى التعاون لخدمة المجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن الجامعة تقوم بواجبها الوطني تجاه هذه المجتمعات من خلال مد يد التواصل والتعاون مع مختلف شرائح وفئات ومؤسسات المجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يفتتح عددا من القاعات في الجامعة الأردنية
-
الصفدي: الأردن مستمر في تقديم كل ما تستطيع من مساعدات لغزة
-
بلدية المفرق تدعو للاستفادة من إعفاء غرامات المسقفات قبل نهاية العام
-
"تنظيم الطاقة": استبدال جميع عدادات الكهرباء القديمة بأخرى ذكية في عجلون
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر اردنية
-
إضافة خدمة عدم ممانعة سفر على تطبيق "سند"
-
الميداني الأردني بنابلس يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية
-
مدير الأمن العام يكرّم أوائل الضبّاط المشاركين بالدورات الخارجية