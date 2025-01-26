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مذكرة تفاهم بين "الصحة" وجمعية القلب الاميركية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الأحد، 26-01-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري-   وقعت وزارة الصحة اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع جمعية القلب الأميركية في مجال الوقاية والعلاج من أمراض القلب وبما يشمل الرعاية القلبية والأوعية الدموية والإنعاش القلبي الرئوي وبرامج الجودة والاعتماد.

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وتأتي المذكرة، التي وقعها وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، والرئيس الأول للشؤون الدولية في الجمعية كريس ديسبستو في منتدى الصحة الأردني بالوزارة، في سياق الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحسين صحة المواطنين من خلال تطبيق أحدث المعايير الطبية وتبادل الخبرات مع الشركاء والمنظمات والجمعيات الطبية الدولية.


وتتضمن المذكرة مجموعة من المبادرات التي ستعمل على تطوير برامج توعية صحية مشتركة في الرعاية القلبية والأوعية الدموية، وتنفيذ برامج الإنعاش القلبي الرئوي التي تهدف إلى دمج برامج الإنعاش مع الاستجابة الطارئة الاستثنائية للمحافظة على الأرواح.

 
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