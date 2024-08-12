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مذكرة تفاهم بين "الضمان" وجمعية البنوك

جمعية البنوك
جمعية البنوك




 

الإثنين، 12-08-2024 07:24 م

الوكيل الإخباري-  وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وجمعية البنوك في الأردن، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

 

وبموجب المذكرة، سيجري تسمية ضابط ارتباط في كل بنك لضمان سهولة التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومتابعة جميع المعيقات التي تواجه المؤسسة عند صرف الرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية ورواتب الموظفين، إضافة إلى إدارة الحسابات المتعلقة بها ورديات صرف تلك المبالغ.
كما ستقوم جمعية البنوك من جهتها بالتنسيق مع مؤسسة الضمان والبنوك الأعضاء في الجمعية لحل المعيقات التي تواجه العلاقة بين الطرفين وصولاً إلى إبرام تفاهمات بين الجمعية وكل بنك من البنوك الأعضاء لدى الجمعية، والعمل على تحديث الأنظمة الخاصة بالعمليات المشتركة بين مؤسسة الضمان والبنوك الأعضاء لتتناسب مع تطورات تكنولوجيا الأدوات المالية وأنظمة الصرف الحديثة.
وتضمنت المذكرة تنظيم عملية تحويل الراتب التقاعدي، وتوفير براءة الذمة للمتقاعد إلكترونيا، واعتماد نسبة عبء دين مقدارها 50 بالمئة من الراتب الإجمالي للمتقاعدين لضمان قدرة المتقاعد على سداد جميع التزاماته ووجود ما يغطي نفقات معيشته وحمايته من التعثر المالي.

gnews

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