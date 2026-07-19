مذكرة تفاهم بين "اليرموك" والجامعة الشيشانية التربوية

وبحسب بيان لجامعة اليرموك، أكد رئيسها الدكتور مالك الشرايري، خلال استقباله رئيس الجامعة الشيشانية الدكتور بايخانوف بهاء الدين، أن توقيع المذكرة ينسجم مع رؤية الجامعة في بناء شراكات أكاديمية دولية فاعلة مع الجامعات المتميزة، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة.
وقال إن "اليرموك" تولي اهتماما كبيرا بتوسيع نطاق التعاون الدولي، وإطلاق مبادرات ومشروعات علمية مشتركة تسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة ستوفر إطارا عمليا لتنفيذ برامج مشتركة في مجالات التدريس والبحث العلمي والحراك الأكاديمي والنشر العلمي، بما ينعكس إيجابا على مسيرة الجامعتين، ويعزز حضورهما الأكاديمي على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد على الاهتمام الذي توليه اليرموك بتدريس اللغات الأجنبية المختلفة، الأمر الذي يتيح المجال لطلبتها لتعلم هذه اللغات وتسخيرها لاستكمال دراساتهم العليا أو إيجاد فرص عمل بعد تخرجهم، مؤكدا استعداد اليرموك للتعاون مع الجامعة الشيشانية في مجال تعليم اللغة الروسية.
من جانبه، أكد بايخانوف، حرص الجامعة الشيشانية على بناء تعاون طويل الأمد مع اليرموك، يقوم على تبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات العلمية والثقافية المشتركة، وتعزيز ونشر تعليم اللغة الروسية.
وأشار إلى أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والعلوم، من خلال تطوير الأنشطة التعليمية والمنهجية والعلمية والمعرفية، وتعزيز التنقل الأكاديمي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تسهم في تعزيز الاهتمام باللغتين العربية والروسية وثقافتيهما.
ونصت المذكرة على التعاون في تطوير وتنفيذ البرامج التعليمية، بما في ذلك برامج التعليم الإلكتروني، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والخبراء لإلقاء المحاضرات وعقد الندوات وتقديم الاستشارات الأكاديمية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تربوية وتعليمية وثقافية وإنسانية مشتركة، وإنشاء فرق علمية مشتركة لإعداد وتأليف الكتب الدراسية والمواد المنهجية، وتنفيذ برامج ومشروعات بحثية في مجالات البحوث الأساسية والتطبيقية، فضلا عن نشر الأبحاث العلمية المشتركة في المجلات العلمية المحكمة والمفهرسة عالميا.
وتشمل المذكرة تنظيم الفعاليات الأكاديمية والثقافية والإنسانية، وتبادل المعلومات والخبرات والنتائج العلمية، وتشجيع توقيع اتفاقيات تنفيذية بين الكليات والوحدات الأكاديمية في الجامعتين، إلى جانب إتاحة الاستفادة المتبادلة من الموارد والمكتبات وقواعد المعلومات العلمية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وتعزيز التعاون المؤسسي المستدام بين الجانبين.
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