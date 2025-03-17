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مذكرة تفاهم بين "تجارة عمان" و"تكية أم علي"

غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
 
الإثنين، 17-03-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-    وقعت غرفة تجارة عمان وتكية أم علي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لمتابعة دعم برامج وأنشطة تكية أم علي بهدف مساعدة الأسر المحتاجة، انطلاقا من الالتزام المشترك بين الطرفين في تقديم الدعم الاجتماعي وتحقيق التكافل المجتمعي، وتجسيدا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

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وبحسب بيان للغرفة، تنص مذكرة التفاهم على دعم برامج وأنشطة تكية أم علي، من خلال توزيع طرود غذائية لعدد من الأسر المستفيدة من برامج تكية أم علي شهريا.


وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن دعم برنامج الطرود الغذائية لتكية أم علي، يأتي كمساهمة من تجار العاصمة عمان، ويعكس اهتمام الغرفة في دعم المبادرات الخيرية والتطوعية التي تساهم في توفير احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود.

 
 
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