مذكرة تفاهم بين "تجارة عمان" و"تكية أم علي"

الوكيل الإخباري- وقعت غرفة تجارة عمان وتكية أم علي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لمتابعة دعم برامج وأنشطة تكية أم علي بهدف مساعدة الأسر المحتاجة، انطلاقا من الالتزام المشترك بين الطرفين في تقديم الدعم الاجتماعي وتحقيق التكافل المجتمعي، وتجسيدا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

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وبحسب بيان للغرفة، تنص مذكرة التفاهم على دعم برامج وأنشطة تكية أم علي، من خلال توزيع طرود غذائية لعدد من الأسر المستفيدة من برامج تكية أم علي شهريا.