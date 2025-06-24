مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

ووقع المذكرة عن الجامعة نائب الرئيس الدكتور بشير خصاونة، وعن شركة "مبيدكو" المدير العام المهندس محمد عويس، بحضور عميد كلية الصيدلة، الدكتور قصي البلص ، ونائبه لشؤون التدريب، الدكتور أسامة الشقران، والتي تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الشاملة والمهارات العملية في مجال الصناعة الدوائية، واللقاحات، والشؤون التنظيمية المتعلقة بها.
وأكد الخصاونة أن هذه الشراكة تُجسّد حرص الجامعة على بناء شراكات فاعلة مع قطاع الصناعة، واهتمامها بتوفير تعليم نوعي يُزوِّد الطلبة بالمهارات العملية، التي تواكب تطورات القطاع الصحي، مشيرا إلى أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المهنية، كعامل جوهري في تحقيق التنمية المستدامة في مجالي التعليم والرعاية الصحية.
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