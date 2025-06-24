مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

الوكيل الإخباري- وقّعت جامعة العلوم والتكنولوجيا، ممثلة بكلية الصيدلة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية (مبيدكو).

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ووقع المذكرة عن الجامعة نائب الرئيس الدكتور بشير خصاونة، وعن شركة "مبيدكو" المدير العام المهندس محمد عويس، بحضور عميد كلية الصيدلة، الدكتور قصي البلص ، ونائبه لشؤون التدريب، الدكتور أسامة الشقران، والتي تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الشاملة والمهارات العملية في مجال الصناعة الدوائية، واللقاحات، والشؤون التنظيمية المتعلقة بها.