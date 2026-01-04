الأحد 2026-01-04 06:34 م

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجائزة الحسن للشباب

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجائزة الحسن للشباب
مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجائزة الحسن للشباب
الأحد، 04-01-2026 05:33 م
الوكيل الإخباري-  وقّعت جائزة الحسن للشباب وجامعة اليرموك، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون في مجالات تمكين الشباب، وتنمية قدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز مشاركتهم في البرامج الوطنية.اضافة اعلان


ونصّت مذكرة التفاهم على التعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، بما يحقق أهداف الطرفين ويعزز استفادة الطلبة والشباب من برامج الجائزة.

وقالت مديرة جائزة الحسن للشباب، الدكتورة خولة الحسن، خلال توقيعها على المذكرة، إن الجائزة تعمل على صقل شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية والعملية، مؤكدة أهمية التعاون مع الجامعات والتركيز على تطوير قدرات الطلبة بما يتناسب مع المتطلبات الراهنة.

وأشارت إلى أن الجائزة أدرجت مفاهيم الريادة والابتكار ضمن برامجها، بهدف إعداد جيل مبادر وفاعل قادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

بدوره، أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشراري أن "اليرموك" من أوائل الجامعات التي شاركت في برامج الجائزة منذ عام 1989، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز مشاركة الطلبة الجامعيين في برامج تنمية وصقل شخصيتهم، وتطوير مهاراتهم القيادية، وتغرس فيهم قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني.

وبين أن الجامعة تسعى باستمرار إلى توسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية بما يتوافق مع رسالتها الأكاديمية والمجتمعية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي مصر وتركيا تؤكدان أهمية التهدئة في اليمن وترفضان الإجراءات الأحادية

ل

فلسطين نتنياهو: ترامب يشترط نزع سلاح "حماس" دون تنازلات

ل

أخبار محلية البترا تنهي عام 2025 بتحسن سياحي وزيادة الزوار الأجانب

الأرصاد: الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971

أخبار محلية الأرصاد: الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971

ب

عربي ودولي التاريخ السري للتدخل الأمريكي في تغيير أنظمة الحكم حول العالم

محافظ الكرك: ردم الأودية أخطاء تنظيمية فاقمت خطر السيول في بلدة العراق

أخبار محلية محافظ الكرك: ردم الأودية أخطاء تنظيمية فاقمت خطر السيول في بلدة العراق

ل

أخبار محلية "المتكاملة للنقل": 7 ملايين راكب استخدموا خدمات الشركة خلال 2025

ل

عربي ودولي مصدر تركي: لا تتوفر لدينا أي معلومات حول عرض ترامب على مادورو نفيه إلى تركيا



 






الأكثر مشاهدة