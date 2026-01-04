مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجائزة الحسن للشباب

05:33 م

الوكيل الإخباري- وقّعت جائزة الحسن للشباب وجامعة اليرموك، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون في مجالات تمكين الشباب، وتنمية قدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز مشاركتهم في البرامج الوطنية.





ونصّت مذكرة التفاهم على التعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، بما يحقق أهداف الطرفين ويعزز استفادة الطلبة والشباب من برامج الجائزة.



وقالت مديرة جائزة الحسن للشباب، الدكتورة خولة الحسن، خلال توقيعها على المذكرة، إن الجائزة تعمل على صقل شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية والعملية، مؤكدة أهمية التعاون مع الجامعات والتركيز على تطوير قدرات الطلبة بما يتناسب مع المتطلبات الراهنة.



وأشارت إلى أن الجائزة أدرجت مفاهيم الريادة والابتكار ضمن برامجها، بهدف إعداد جيل مبادر وفاعل قادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.



بدوره، أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشراري أن "اليرموك" من أوائل الجامعات التي شاركت في برامج الجائزة منذ عام 1989، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز مشاركة الطلبة الجامعيين في برامج تنمية وصقل شخصيتهم، وتطوير مهاراتهم القيادية، وتغرس فيهم قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني.



وبين أن الجامعة تسعى باستمرار إلى توسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية بما يتوافق مع رسالتها الأكاديمية والمجتمعية.

