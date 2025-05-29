مذكرة تفاهم بين سلطة إقليم البترا والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، المدير الإقليمي للاتحاد الدكتور هاني الشاعر، بحضور مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات.
وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك بين السلطة والاتحاد، مؤكدين أهمية تبادل المعرفة والمعلومات والخبرات المؤسسية في المجالات المتعلقة بالحفاظ على التنوع الحيوي إلى جانب دعم المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إقليم البترا.
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