الخميس 2025-05-29 08:33 م
 

مذكرة تفاهم بين سلطة إقليم البترا والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة اقليم البترا
 
الخميس، 29-05-2025 05:38 م

الوكيل الإخباري-   وقعت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمصادر الطبيعية (IUCN)، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون الاستراتيجي وتبادل المعلومات والآراء، وتنسيق الجهود في تنفيذ الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة، وتطوير أدوات التخطيط البيئي، والتعاون في مجالات البحث العلمي، والتعليم البيئي، والتوعية المجتمعية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، المدير الإقليمي للاتحاد الدكتور هاني الشاعر، بحضور مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات.


وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك بين السلطة والاتحاد، مؤكدين أهمية تبادل المعرفة والمعلومات والخبرات المؤسسية في المجالات المتعلقة بالحفاظ على التنوع الحيوي إلى جانب دعم المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إقليم البترا.

 
gnews

أحدث الأخبار

مضخات نفط

أسواق ومال أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الطلب

كتائب عز الدين القسام

فلسطين القسام: فجرنا عبوة في حفار عسكري يوم الثلاثاء الماضي

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إصابة جنديين للاحتلال بمعارك جنوب القطاع

المصاعد في مبنى الوزارة

أخبار محلية وزارة العمل: مصاعد المبنى في العبدلي جديدة ولم تتعطل نهائيا

ارشيفية

خاص بالوكيل سقوط فتاة من أعلى نفق عبدون - تفاصيل

وزيرة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تُخرج سيدات من المجتمع المحلي في الموقر

غزة

فلسطين حماس تدرس مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية



 
 





الأكثر مشاهدة