مذكرة تفاهم بين سلطة إقليم البترا والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمصادر الطبيعية (IUCN)، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون الاستراتيجي وتبادل المعلومات والآراء، وتنسيق الجهود في تنفيذ الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة، وتطوير أدوات التخطيط البيئي، والتعاون في مجالات البحث العلمي، والتعليم البيئي، والتوعية المجتمعية.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، المدير الإقليمي للاتحاد الدكتور هاني الشاعر، بحضور مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات.