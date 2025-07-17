مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام ودائرة الإفتاء العام

وتهدف المذكرة إلى تفعيل أوجه العمل المشترك الذي يُعنى بمتابعة وتنسيق المهام ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين بحدود اختصاص كل منهما بموجب القانون، مثل إبداء رأي الدائرة في بعض الاستشارات الخاصة التي تدخل ضمن مهام الهيئة التي تحتاج إلى رأي شرعي متخصص كالمطبوعات، وكذلك بعض المهام التي تقع ضمن اختصاص دائرة الإفتاء من حيث التأشير على المعلومات الدينية غير الصحيحة التي يتم نشرها ليصار إلى متابعتها من قبل الهيئة.
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