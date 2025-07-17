مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام ودائرة الإفتاء العام

الوكيل الإخباري- وقّع مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، وأمين عام دائرة الإفتاء العام، الدكتور زيد الكيلاني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين.

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