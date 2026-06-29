مذكرة تفاهم لدعم تمكين المرأة اقتصاديا في إقليم البترا

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأردن، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الصمود الاجتماعي في البترا، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير.

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وبحسب بيان السلطة اليوم الاثنين، وقعت المذكرة مفوض التنمية المستدامة في سلطة إقليم البترا، الدكتورة فاطمة الهلالات، والقائم بأعمال ممثل الهيئة الدكتورة منال بكيران.



وأكدت الهلالات، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة في المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن السلطة تواصل العمل على توفير بيئة داعمة تتيح للنساء فرصا حقيقية في التدريب والتشغيل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.



من جهتها، أوضحت بكيران، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم النساء في إقليم البترا، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.



وأكدت السلطة أن المذكرة تسعى إلى دعم وتشغيل المراكز التنموية لتكون مساحات آمنة وشاملة للنساء، تقدم برامج تدريب مهني متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب توفير فرص للتمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش، وتوسيع نطاق الوصول إلى برامج التدريب المهني المعتمدة بما يعزز فرص التشغيل والمشاركة الاقتصادية للمرأة.



وبينت أن المذكرة تنص على تعزيز قدرات سلطة إقليم البترا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تبني نهج يراعي النوع الاجتماعي، ويعزز الحماية والنتائج في تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للنساء، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام.