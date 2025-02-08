مذكرتا تفاهم بين الضريبة والأطباء وأطباء الاسنان

وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان توقيع هاتين المذكرتين يأتي في إطار التعاون المشترك بين الحكومة والنقابات المهنية حيث سبق وان تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين ومضمون هاتين المذكرتين يأتي في نفس إطار المذكرة التي تم توقيعها مع المحامين حيث تم الإعلان سابقا بأن المذكرة التي تم توقيعها مع نقابة المحامين ستكون مرجعية واساس لأي مذكرة يتم توقيعها لاحقا.
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