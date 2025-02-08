مذكرتا تفاهم بين الضريبة والأطباء وأطباء الاسنان

الوكيل الإخباري- وقعت في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مذكرتي تفاهم بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابتي الأطباء وأطباء الاسنان وقعها كل من الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقيب الأطباء ونقيب أطباء الاسنان كل على حدى.

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