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مذكرتا تفاهم بين الضريبة والأطباء وأطباء الاسنان

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لتطبيق نظام الفوترة وتسهيل تقديم الاقرارات
السبت، 08-02-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-  وقعت في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مذكرتي تفاهم بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابتي الأطباء وأطباء الاسنان وقعها كل من الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقيب الأطباء ونقيب أطباء الاسنان كل على حدى.

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وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان توقيع هاتين المذكرتين يأتي في إطار التعاون المشترك بين الحكومة والنقابات المهنية حيث سبق وان تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين ومضمون هاتين المذكرتين يأتي في نفس إطار المذكرة التي تم توقيعها مع المحامين حيث تم الإعلان سابقا بأن المذكرة التي تم توقيعها مع نقابة المحامين ستكون مرجعية واساس لأي مذكرة يتم توقيعها لاحقا. 

 
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