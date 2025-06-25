مراكز الإصلاح تخرّج الدفعة الأولى للنزلاء من "مركز عزيمة" للتدريب المهني

الوكيل الإخباري- احتفلت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، اليوم الأربعاء، في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، بتخريج الدفعة الأولى من نزلاء "مركز عزيمة" للتدريب المهني والحرفي، أنهى بموجبه الخريجون من النزلاء برنامجاً متخصصاً ليحصلوا على شهادات رسمية تخوّلهم مزاولة المهن. اضافة اعلان





وجسّد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة النزلاء وعاملاً محفزاً لهم، ووسيلة حقيقية لتمكينهم من ممارسة مهن تساندهم في الكسب الشريف والاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انقضاء محكومياتهم، وبما يتيح لهم فرصاً للعمل والإنتاج، والمساهمة في بناء مستقبلهم ومساعدة أسرهم وذويهم.



وتسلم الخريجون من النزلاء الشهادات في التخريج الذي أقيم بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية، العميد علي الزعبي، وممثلين عن المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، بعد أن تلقوا النزلاء مساقات تدريبية متكاملة، شملت الجوانب النظرية والعملية في مجالات مهنية متعددة، منها: النجارة، التصميم والديكور، تشكيل المعادن، صيانة المركبات، المهارات الزراعية، الصناعات الغذائية، الحرف اليدوية، وقص الشعر.



ويمثّل "مركز عزيمة" نموذجاً ريادياً في منظومة التأهيل المهني داخل مراكز الإصلاح، حيث استكملت إدارته كافة إجراءات الترخيص والاعتماد من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مطلع العام 2024، ويضم نخبة من المدربين والمشرفين ذوي الكفاءة العالية، إضافة إلى بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات التدريب وفق أعلى المعايير.