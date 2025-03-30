مراكز الإصلاح تفتح أبوابها للزيارات طيلة أيام العيد

وأكدت الإدارة أنها ستوفر للنزلاء فرصًا إضافية للتواصل مع عائلاتهم عبر زيادة عدد المكالمات الهاتفية والزيارات الخاصة، إلى جانب توزيع الحلوى وتهنئتهم بهذه المناسبة، لضمان إضفاء أجواء العيد داخل المراكز، كما سيتم تفقد النزلاء الذين لا يحظون بزيارات، تعزيزًا للبعد الإنساني وسياستها الإصلاحية.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الإدارة للحفاظ على الروابط العائلية، ودعم التعديل السلوكي الإيجابي للنزلاء، بما يسهم في إعادة دمجهم بالمجتمع، وتمكينهم من مشاركة ذويهم فرحة العيد.
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