مراكز اللياقة البدنية تحافظ على أعداد روادها رغم برودة الطقس والصيام

10:19 ص

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الوكيل الإخباري- لم تتأثر أعداد رواد مراكز اللياقة البدنية بحلول شهر رمضان المبارك، ورغم برودة الطقس، تواصل هذه المراكز استقبال زوارها ضمن الأعداد الطبيعية. اضافة اعلان





ورغم التوقعات بتراجع أعداد مرتادي مراكز اللياقة البدنية بسبب حلول شهر رمضان، أكدت المراكز أن الأعداد ظلت ضمن المعدلات المعتادة، مما يعكس شغف الشباب وكبار السن بممارسة الرياضة بانتظام في رمضان وخارجه.



وفي تصريحات، أكد أصحاب المراكز والمدربون أن نسبة المسجلين في المراكز لم تتأثر بشهر رمضان. حيث واصل الشباب التزامهم بالتدريبات، وهو ما ظهر منذ اليوم الأول من الشهر الفضيل، حيث توافد الشباب وكبار السن على المراكز لممارسة التمارين الرياضية. وقد انقسم الرواد ما بين الحضور قبل الإفطار أو بعده، مما يعكس رغبتهم في الحفاظ على نمط حياة رياضي حتى في شهر الصوم أو في الطقس البارد.



وقال معتصم الخطيب، مسؤول مركز لياقة بدنية في عمان، إن اليوم الأول من رمضان شهد إقبالًا كبيرًا من الرواد، مما يثبت أن الرياضيين لا يوقفهم تغيير المواسم أو الأجواء. وأشار إلى أن المركز يحرص على التفاعل مع المجتمع المحلي من خلال تقديم عروض اشتراك تشجع الناس على الاشتراك في التدريبات للحفاظ على حياة صحية ومتوازنة.



من جانبه، أكد محمد العبادي، أحد المشتركين في مركز لياقة بدنية، أن ممارسة الرياضة باتت عادة يومية لديه طوال العام بما في ذلك رمضان، مشيرًا إلى أنه لم تمنعه برودة الطقس من متابعة التدريبات. وأضاف أن شهر رمضان يشجعه على الاستمرار في التدريبات، حيث لا يرى أن الصيام يجب أن يكون عائقًا لممارسة الرياضة.



وأكد المدرب محمد صابر، الذي يعمل في مركز لياقة بدنية في محافظة عجلون، أن الإقبال على الدورات التدريبية في رمضان يوضح زيادة الوعي لدى الشباب بأهمية الرياضة، حتى خلال الشهر الفضيل. وأضاف أن الحضور المكثف في اليوم الأول من رمضان يدل على أن نسبة الإقبال ستظل مرتفعة ولن تتأثر بالطقس البارد أو الصيام.



وأفاد الطبيب أيمن عبدالمجيد، المقيم في عمان، أنه يواصل التدريبات المتقطعة خلال رمضان وخارجه، مؤكدًا أنه رغم عدم انتظامه بالتدريبات الأسبوعية، إلا أنه يحرص على ممارسة الرياضة في رمضان لما لها من آثار إيجابية على الصحة. وأضاف أنه من الممكن لأي شخص، بالتشاور مع مدربه، وضع برنامج تدريب يتناسب مع حالته الصحية والبدنية في شهر الصوم.





