مراكز شبابية تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية في إربد

الوكيل الإخباري- انطلقت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج التابع لمديرية شباب محافظة إربد اليوم، فعاليات برنامج "مخاطر المخدرات وأهمية الرفاه النفسي"، الذي أطلقته وزارة الشباب بالشراكة مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية وقسم مكافحة المخدرات بإربد، وبمشاركة 21 شابًا وشابة من مختلف الفئات العمرية.

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وتضمنت فعاليات البرنامج، جلسة توعوية، قدمها أعضاء قسم مكافحة المخدرات، تناولت أخطار المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، كما قدم الدكتور وجيه الغدران أخصائي الإرشاد النفسي محاضرة متخصصة حول مفهوم الرفاه النفسي ودوره في تعزيز الصحة النفسية والوقاية من السلوكيات الخطرة.



كما تناول الغدران، أبرز المخاطر المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، وأثرها على الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية، مركزًا على أهمية تعزيز الرفاه النفسي كأداة وقائية لحماية الشباب من الوقوع في مخاطر الإدمان.



بدوره، قال مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، إن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تهدف إلى بناء ثقافة مجتمعية رافضة لهذه الآفة الخطيرة، ورفع الوعي بخدمات العلاج وإعادة التأهيل، وتمكين المتعافين من الاندماج في المجتمع بشكل صحي وآمن.



يشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة العمل المشتركة بين وزارة الشباب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الهادفة إلى تعزيز وعي الشباب وتمكينهم من تبني أنماط حياة صحية وآمنة.

واختُتمت في مركز شابات دير أبي سعيد فعاليات دورة "أساسيات الحاسوب"، بمشاركة 15 منتسبة من عضوات المركز ضمن الفئة العمرية (12–14 عاماً).



ووفق بيان صحفي صادر عن المركز، فإن الورشة تهدف لتعزيز الوعي الرقمي وتمكين المشاركات من أساسيات استخدام الحاسوب.



وهدفت الدورة إلى توعية الفتيات، بأهمية المهارات الرقمية في العصر الحديث، وتزويدهن بالمعرفة اللازمة في التعامل مع الحاسوب، بما يسهم في تطوير قدراتهن الأكاديمية والعملية مستقبلًا.



وقدّم المدرب حمزة ربابعة، جلسات تدريبية شاملة تناولت خلالها المفاهيم الأساسية في الحاسوب، مثل مكونات الجهاز، وأنظمة التشغيل، ومعالجة النصوص، والتعامل مع الإنترنت بشكل آمن وفعّال.