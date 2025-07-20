مراكز شبابية تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية

11:44 م

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الوكيل الإخباري- نفذت مراكز شبابية في مختلف محافظات المملكة، اليوم الأحد، أنشطة وبرامج تدريبية وتوعوية، ضمن خطط وزارة الشباب الرامية إلى تمكين الشباب، وبناء قدراتهم، وتعزيز روح المواطنة. اضافة اعلان





واختتمت فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني" في مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، التي تُقام تحت شعار: "عمان عاصمة الشباب العربي".



وتضمنت الفعاليات، التي جاءت بمشاركة 25 شابًا من الفئة العمرية 12–14 عامًا، وقدمها مجموعة من المدربين، حزمة من النشاطات الرياضية والتطوعية، والألعاب المنوعة من التراث الشعبي، المحفزة لليافعين.



وقال مدير "شباب إربد" الدكتور حمزة العقيلي، إن المعسكر استهدف استثمار طاقات وأوقات الشباب، من خلال طرح العديد من المحفزات على الإبداع والابتكار، متضمنًا تعريف المشاركين بمفهوم اللياقة البدنية واتجاهاتها وأهميتها للألعاب الرياضية، فيما تم تدريب المشاركين على بعض الأنشطة البدنية.



ونظم مركز شباب الوسطية زيارة علمية تطبيقية لمحطة الأرصاد الجوية والبحوث الزراعية في بلدة مرو شمال محافظة إربد، بمشاركة 22 مشاركًا من الفئة العمرية 15–17 عامًا.



وهدفت الزيارة الميدانية إلى تعريف المشاركين عن قرب بعناصر المناخ، المتمثلة في درجة الحرارة، الإشعاع الشمسي، الرطوبة، الرياح، الأمطار، والضغط الجوي، وأجهزة قياسها.



وانطلقت في مركز شابات لواء الجيزة، فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، بهدف تمكين الشابات وتعزيز قدراتهن البدنية والذهنية، وبناء شخصية شبابية متوازنة، إلى جانب ترسيخ مفاهيم المواطنة الفاعلة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.



وشهد اليوم الأول من المعسكر، الذي يشرف عليه المدرب إبراهيم أبو الخيل، تنفيذ مجموعة من التمارين والتحديات الرياضية المتنوعة، شملت سباقات السرعة، ومسابقات القفز، وتحديات التحمّل، بهدف تعزيز اللياقة البدنية لدى المشاركات وتحفيزهن على تبني نمط حياة صحي ومستدام.



ويأتي المعسكر في إطار جهود وزارة الشباب لتمكين الفتيات في مختلف محافظات المملكة، ضمن بيئة آمنة ومحفزة تُسهم في صقل مهاراتهن وتنمية قدراتهن الشاملة.



وفي معهد تدريب مهني المشارع بلواء الأغوار الشمالية، بدأت الدورة التدريبية التقنية في مجال الزراعة، بمشاركة 15 شابًا وشابة من أبناء المجتمع المحلي.



وتهدف الدورة التي تُنظم بالتعاون مع المنظمة الإيطالية للتعاون الجامعي ICU، وتستمر 12 يومًا، إلى تعزيز المهارات الزراعية لدى الشباب المحلي، وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل.



وقال مدير المعهد خالد المراشدة، إن الدورة تركز على تزويد المشاركين بأحدث التقنيات والممارسات في القطاع الزراعي، بما يُسهم في رفع كفاءتهم وقدرتهم على الابتكار في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة وتوفير فرص عمل للخريجين.



نفذ مركز شباب حرثا التابع لمديرية شباب إربد، ورشة توعوية بعنوان: "التربية الإعلامية"، بمشاركة 20 يافعًا ضمن الفئة العمرية من 12–14 عامًا.



وتحدث المدرب عبد الحق عبيدات، في الورشة حول مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية، مبينًا الفرق بين الإعلام التقليدي والحديث، وأهمية التفاعل الواعي مع المحتوى الإعلامي، متناولًا أخلاقيات الإعلام، ودور اللغة والصورة والفيديو في تشكيل الرأي العام وتوجيه السلوك والمعتقدات.



وركز عبيدات على تعزيز الوعي المعلوماتي لدى المشاركين، من خلال تمكينهم من التمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، وفهم تأثير الإعلام على المجتمع.



ونفذ مركز شابات أم النعام في المفرق ورشة توعوية بعنوان: "الأمراض المزمنة"، بمشاركة 20 شابة من منتسبات المركز.



واستعرضت المدربة إيمان الخميس، مفهوم الأمراض المزمنة وأبرز أنواعها المنتشرة، كارتفاع ضغط الدم والسكري، وتناولت أسبابها وسبل الوقاية منها، مؤكدة أهمية الكشف المبكر واتباع نمط حياة صحي إلى جانب الالتزام بالعلاج.



ونفذ مركز شابات المنشية تدريبًا تأهيليًا لفرقة المرشدات، بمشاركة 18 يافعة للفئة العمرية 12–14 عامًا، قدم خلاله القائد الكشفي جهاد رويلي، التعريف بالحركة الكشفية العالمية والمحلية، وركائزها الأساسية.



ويهدف التدريب إلى تنمية المهارات الكشفية، وتعزيز روح المسؤولية والانتماء، بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ ومبادر قادر على خدمة مجتمعه.



وفي مركزي شباب وشابات ذات راس، أطلقت مديرية شباب الكرك، بالتعاون مع منظمة اليونيسف معسكر "التغير المناخي والاقتصاد الأخضر"، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء بلدة ذات راس الواقعة جنوبي محافظة الكرك.



وقال مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب الحجازين، إن المعسكر يأتي ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025، مؤكدًا أهمية نقل المعرفة البيئية للمشاركين وتفعيل دور الشباب في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.



وتضمنت فعاليات المعسكر محاضرة توعوية قدمتها الملازم أول المهندسة جيهان الطراونة، والمهندسة مي الطراونة من مديرية حماية بيئة الكرك/وزارة البيئة، تناولت محاور بيئية متعددة شملت مفهوم البيئة وأنواع التلوث، وظاهرة الاحتباس الحراري، والغازات الدفيئة، وتأثيراتها على الهطول المطري والزراعة.



وانطلق في مركزي شباب وشابات الغوير، التابعين لمديرية شباب الكرك، فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني" ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، بمشاركة عدد من الشابات والشباب من الفئة العمرية (12–14) عامًا.



وقال مدير مديرية شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين إن المعسكر يأتي في إطار حرص وزارة الشباب على تعزيز مشاركة الشباب في البرامج التوعوية والرياضية وتنمية قدراتهم الجسدية والعقلية ضمن بيئة آمنة ومحفزة تُسهم في بناء جيل واعٍ ومبادر.



وأكد أهمية هذه المعسكرات في صقل شخصية الشباب وتمكينهم بدنيًا وفكريًا، مشيدًا بدور الكوادر الشبابية في تنفيذ برامج نوعية تتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للشباب.



وتضمّن المعسكر في يومه الأول تدريب المشاركين خلال فعاليات المعسكر المدرب أحمد الجعافرة، حيث قدم مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة، والمسابقات البدنية، والجلسات الحوارية حول أهمية النشاط البدني في تعزيز الصحة النفسية والجسدية، إلى جانب ألعاب حركية هدفت إلى تنمية روح الفريق والتعاون بين المشاركين.



كما نظم مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج، بالتعاون مع مسابح درة حوران، دورة سباحة بمشاركة 20 شابًا من منتسبي المركز، ضمن الفئة العمرية 12–24 عامًا.



وقدم المدرب أمين الزعبي شرحًا حول أهداف الدورة وأهميتها بالنسبة لزيادة اللياقة وتعليم المشاركين كيفية السباحة من تعليم المهارات الأساسية مثل التنفس تحت الماء، الطفو، والزحف على الماء، والسباحة على الصدر والظهر، وكيفية التصرف في حالات الطوارئ في الماء.