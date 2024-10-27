مراكز شبابية وجمعيات تنفذ أنشطة متنوعة

وتفقد مدير شباب محافظة العاصمة أنس القضاة، المراكز الشبابية والمنشآت الشبابية والمرافق التابعة لها.
واستهل القضاة الجولة بزيارة إلى مركز شباب ناعور، استمع خلالها إلى مستجدات العمل الشبابي وأهم الأنشطة والاحتياجات اللازمة للمراكز الشبابية.
وأكد أهمية المرافق الشبابية والرياضية لتوفير بيئة آمنة للشباب وتطوير مهاراتهم والمشاركة الفاعلة في الأنشطة، مؤكدا إعداد خطط مستقبلية لتحسين وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة.
وفي إربد، نظم مركز شباب إربد النموذجي بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، حوارية حول الجرائم الإلكترونية وحوادث السير، بمشاركة 35 شابا وشابة، ضمن الفئة العمرية 14- 17 عاما.
و تحدث النقيب علي العجارمة عن الإدارة الملكية لحماية البيئة، كما تحدث الرقيب أول أحمد الزبون من مرتبات الأمن الوقائي عن الفكر المتطرف والسلم المجتمعي.
وتحدث الملازم أول عاطف شويات من إدارة السير عن أسباب حوادث السير المختلفة وطرق الحد منها، واختتم النقيب ربحي المقابلة من مرتبات البحث الجنائي اللقاء بالحديث عن الجرائم الإلكترونية و أنواعها وكيفية التعامل معها من قبل الأجهزة الأمنية وطرق التعامل مع مرتكبيها، وعن الاستخدام الصحيح للأجهزة الذكية بمختلف أنواعها.
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