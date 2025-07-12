مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية

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الوكيل الإخباري- بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لوظيفة معلم، ممن اجتازوا الامتحانات التنافسية. اضافة اعلان





وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه المقابلات، التي تُعقد في مبنى وحدة جودة التعليم والمساءلة، تأتي ضمن إجراءات التعيين في الوزارة، أو لغايات الابتعاث للبرنامج العالي لإعداد وتأهيل المعلمين.



واطّلعت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، على سير الإجراءات، مؤكدةً الالتزام التام بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمل لجان المقابلات، بما يضمن نزاهة هذه الإجراءات وشفافيتها.



وبيّنت، خلال لقائها عددًا من المرشحين والمرشحات، أن الوزارة تسعى، من خلال هذه الإجراءات، إلى تطبيق نظام الاستقطاب واختيار الموظفين في القطاع العام، وفقًا لنظام الموارد البشرية الصادر عام 2024.