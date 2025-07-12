مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه المقابلات، التي تُعقد في مبنى وحدة جودة التعليم والمساءلة، تأتي ضمن إجراءات التعيين في الوزارة، أو لغايات الابتعاث للبرنامج العالي لإعداد وتأهيل المعلمين.
واطّلعت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، على سير الإجراءات، مؤكدةً الالتزام التام بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمل لجان المقابلات، بما يضمن نزاهة هذه الإجراءات وشفافيتها.
وبيّنت، خلال لقائها عددًا من المرشحين والمرشحات، أن الوزارة تسعى، من خلال هذه الإجراءات، إلى تطبيق نظام الاستقطاب واختيار الموظفين في القطاع العام، وفقًا لنظام الموارد البشرية الصادر عام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
"الدراسات المصرفية" يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز برامج التكنولوجيا المالية
-
الأردن يعزز أمن وثائقه الإلكترونية بتسليم مفاتيح التشفير للإيكاو
-
إجراءات قانونية صارمة تنتظر المخالفين في شارع الحمام
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يختتم ورشة تقييم المخاطر الصحية في إربد
-
خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا الأحد
-
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
-
اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب
-
حملة لضبط عمالة الأطفال .. ووزارة العمل توفّر رابطًا للإبلاغ