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مرصد أكيد: 90 إشاعة في كانون الثاني الماضي

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 01-02-2025 06:50 م

الوكيل الإخباري-   سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، الشهر الماضي، 90 إشاعة، انتشرت بين الجمهور ، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام، ومنصَّات تواصل اجتماعي.

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وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره السَّبت، إنّ 20 من أصل 90 إشاعة جرى نفيها بزيادة 4 إشاعات، مقارنة بـ16 إشاعة نفيت خلال كانون الأول الماضي.


وأضاف أن الإشاعات السياسية تبوّأت المرتبة الأولى في كانون الثاني بـ31، تلتها الاجتماعية بـ 19، ثم الاقتصادية بـ 18، تلتها الإشاعات الأمنية بـ13، ثم إشاعات الشأن العام بـ7، وأخيرا الإشاعات الصحية بإشاعتين.

 
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