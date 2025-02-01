مرصد أكيد: 90 إشاعة في كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، الشهر الماضي، 90 إشاعة، انتشرت بين الجمهور ، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام، ومنصَّات تواصل اجتماعي.

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وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره السَّبت، إنّ 20 من أصل 90 إشاعة جرى نفيها بزيادة 4 إشاعات، مقارنة بـ16 إشاعة نفيت خلال كانون الأول الماضي.