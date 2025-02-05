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"مرصد الزلازل": تسجيل 26 زلزالا محليا الشهر الماضي

زلزال
زلزال
الأربعاء، 05-02-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري-   سجل مرصد الزلازل الأردني خلال كانون الثاني/يناير من العام الحالي 26 زلزالًا محليًا، تراوحت قوتها بين 1.5 و2.9 درجة على مقياس ريختر.

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وقال مدير المرصد، غسان سويدان ، الأربعاء، إن معظم هذه الزلازل تركزت في منطقة وادي الأردن شمال البحر الميت، حيث تم تسجيل 16 زلزالًا، إضافة إلى زلزالين في منطقة البحر الميت، وزلزالين آخرين في خليج العقبة، بينما كانت بقية الهزات متفرقة بين سوريا ولبنان.


وأشار إلى أن مرصد الزلازل الأردني سجل أيضًا 50 زلزالًا على المستوى الإقليمي، شملت مناطق في اليونان وتركيا وإيران.

 
gnews

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