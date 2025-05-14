الأربعاء 2025-05-14 08:04 ص
 

مرصد الزلازل: لم نسجل أي هزة أرضية داخل الأردن

مقياس ريختر
مقياس ريختر
 
الأربعاء، 14-05-2025 02:40 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مرصد الزلازل غسان سويدان ان أجهزة الرصد العاملة في مرصد الزلازل الأردني لم تسجل أي هزة أرضية في الأردن فجر الاربعاء.

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 وبين ان ما تم تسجيله هو زلزال في البحر المتوسط في تمام الساعة 1.51 فجر اليوم بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.

 

وكان قد افاد مواطنون اردنيون بشعورهم فجر الأربعاء بهزة أرضية.

 
gnews

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