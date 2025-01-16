مرصد الزلازل يكشف المناطق النشطة زلزاليا في الأردن

12:29 م

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الوكيل الإخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 846 نشاطًا زلزاليًا خلال العام 2024، منها 166 هزة أرضية محلية في المملكة والمناطق الحدودية المجاورة، كما سجل المرصد 317 زلزالًا إقليميًا في المناطق المحيطة، مثل البحر المتوسط وقبرص وتركيا وألبانيا، بالإضافة إلى 363 هزة بعيدة تركزت في المحيط الهادئ والمحيط الهندي. اضافة اعلان





وحسب تقرير مرصد الزلازل، توزعت الزلازل المحلية في مناطق البحر الميت، خليج العقبة، وادي عربة، ووادي الأردن، والمناطق الحدودية. ومن بين هذه الهزات، سجلت الأجهزة 63 هزة في وادي الأردن والشمال الشرقي للبحر الميت، و53 هزة في البحر الميت، و27 هزة في وادي عربة، بالإضافة إلى 20 هزة في خليج العقبة، و3 هزات في فالقي السرحان و الزرقاء.



وفي تعليق له على النشاط الزلزالي في المنطقة، أكد رئيس مرصد الزلازل الأردني، المهندس غسان سويدان، أن النشاط الزلزالي يتركز على امتداد حدود الصفيحة العربية في منطقتي خليج العقبة وحفرة الانهدام، لافتًا إلى أن الدراسات الزلزالية تشير إلى أن وسط وشرق الأردن يشهدان أقل درجات في النشاط الزلزالي.



وأضاف سويدان أن المرصد الأردني يواصل مراقبة وتحليل النشاط الزلزالي المحلي والإقليمي والعالمي على مدار الساعة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، حيث يضم المرصد شبكة من 23 محطة رصد زلزالي موزعة في مختلف أنحاء المملكة، منها 20 محطة محلية و3 محطات عالمية تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ومركز أبحاث الزلازل الألماني.



وأشار سويدان إلى أن المرصد وقع في العام 2024 اتفاقية مع الجامعة الأردنية لإنشاء محطة رصد زلزالي في مدينة العقبة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 2025 ، ما يمثل خطوة إضافية في تطوير شبكات الرصد الزلزالي واضافة الى إنجازات المرصد والتي تمثلت بتحديث محطات الرصد في جامعة اليرموك، والأزرق، والأشقف، مما يتيح الاتصال عن بعد لمراقبة النشاط الزلزالي في تلك المواقع.



وتجدر الإشارة إلى أن مرصد الزلازل الأردني أنشئ عام 1983 بهدف مراقبة النشاط الزلزالي، وتقييم المخاطر الزلزالية في الأردن والمناطق المجاورة، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالزلازل وتدريب الكوادر الفنية في المؤسسات المحلية والعربية.