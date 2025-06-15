الأحد 2025-06-15 02:44 م
 

مركز الأزمات يوضح حول مراكز الإيواء في المملكة

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
 
الأحد، 15-06-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدكتور أحمد النعيمات، إن مراكز الإيواء تعد جزءا أساسيا من الخطط الوطنية المعتمدة لدى المركز ضمن خطط المخاطر الوطنية.

اضافة اعلان


وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن هذه المراكز هي مزيج من مرافق تابعة لوزارات التنمية الاجتماعية والشباب والأوقاف، بالإضافة إلى مخيمات إيواء تم تجهيزها مسبقا، مثل المخيم الذي أقيم في منطقة الأزرق لاستضافة المتضررين من كوارث طبيعية كالهزات الأرضية والفيضانات – لا قدر الله.


وأضاف إن هذه المراكز محددة مسبقا على مستوى المملكة، وتستخدم أيضا في حالات الطوارئ مثل تعذر وصول السياح أو تقطع السبل ببعض المواطنين.


وفيما يتعلق بالوضع الراهن، أكد النعيمات أن الاحتماء داخل المنازل واتباع التعليمات التحذيرية الصادرة عن الجهات الرسمية يعد كافيا في الوقت الحالي لتفادي أية مخاطر.

 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية بدء التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج "مسار" للتدريب الميداني

دمار كبير في تل أبيب

عربي ودولي بسبب تهديدات كبيرة .. إسرائيل تحذر مواطنيها من العودة عبر الأردن أو سيناء

ا

عربي ودولي وكالة تسنيم: تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة بطهران

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية توصية هامة لكل الحاصلين على معدل "مقبول" في الجامعات

عتام

فيديو منوع كيفية عمل لسعات النحل

اىتةن

فيديو منوع 8 أسباب لتناول بذور الشيا

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى إختتام مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف

م

فيديو منوع هكذا يتم صناعة فرشاة التجميل الخاصة بالنساء



 
 





الأكثر مشاهدة