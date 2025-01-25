مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته لـ35 ألف مريض في 2024

وبفضل دعم أهل الخير وعطائهم المستمر، تمّت تغطية تكاليف علاج 1298 مريضا من غير المقتدرين من صناديق الخير والزكاة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال مرضى السرطان من قطاع غزة.
وعلى صعيد البحث العلمي، تقدّم لجائزة الحسين لأبحاث السرطان 272 باحثا من العلماء العرب المقيمين في مختلف أنحاء العالم.
وفي سياق تقديم العلاج الشمولي بما فيه الدعم النفسي والاجتماعي، استفاد أكثر من 9 آلاف مريض من خدمات العلاج النفسي، كما حرص المركز على مساندة المرضى من طلبة المدارس والجامعات لمتابعة تعليمهم؛ حيث قدّم برنامج العودة إلى المدرسة وبرنامج المنح الجامعية خدماتهما لأكثر من 100 طالب، فيما وجهت عدد من البرامج للمرضى الأطفال بشكل خاص مثل المخيّم الصيفي، وبرنامج تحقيق الأحلام.
وتم تنظيم حملات توعوية إقليمية ومحلية تهدف إلى الوصول المجتمعي الواسع لإجراء فحص الماموجرام لآلاف السيدات في مختلف أنحاء المملكة، وذلك استمرارا في رفع مستوى الوعي حول أهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثّدي.
وضمن الجهود الرامية لتغطية أكبر عدد ممكن من الأفراد تحت مظلة تأمين رعاية التكافلي، وصل عدد المشتركين في التأمين إلى أكثر من 200 ألف مشترك من الأفراد والشركات.
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