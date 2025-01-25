مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته لـ35 ألف مريض في 2024

الوكيل الإخباري- حققت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان برئاسة سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة الأمناء، عددا من الإنجازات المميزة في عام 2024 من أجل تحقيق رسالتهما في احتضان مرضى السّرطان وتوفير أفضل علاج لهم بأعلى المعايير العالمية.

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وقدم المركز ، بحسب بيان ، اليوم السبت ، خدماته إلى 35 ألف مريض من جميع الأعمار، وشهد تقدما في التميز الطبي لعلاج السرطان وتعزيز رعاية المرضى والتوسع في البنية التحتية، حيث افتتحت جلالة الملكة رانيا العبدالله مبنى الأشعة العلاجية الذي أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز، وتمّ إجراء العملية الأولى من نوعها في العالم العربي لأورام الدماغ باستخدام تقنية الليزر والروبوت الجراحي، إضافة إلى بدء المركز بتقديم العلاج المناعي لمرضى أورام الدم من خلال إنتاج الخلايا التائية المعدّلة مخبريا (CAR-T).



وبفضل دعم أهل الخير وعطائهم المستمر، تمّت تغطية تكاليف علاج 1298 مريضا من غير المقتدرين من صناديق الخير والزكاة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال مرضى السرطان من قطاع غزة.



وعلى صعيد البحث العلمي، تقدّم لجائزة الحسين لأبحاث السرطان 272 باحثا من العلماء العرب المقيمين في مختلف أنحاء العالم.



وفي سياق تقديم العلاج الشمولي بما فيه الدعم النفسي والاجتماعي، استفاد أكثر من 9 آلاف مريض من خدمات العلاج النفسي، كما حرص المركز على مساندة المرضى من طلبة المدارس والجامعات لمتابعة تعليمهم؛ حيث قدّم برنامج العودة إلى المدرسة وبرنامج المنح الجامعية خدماتهما لأكثر من 100 طالب، فيما وجهت عدد من البرامج للمرضى الأطفال بشكل خاص مثل المخيّم الصيفي، وبرنامج تحقيق الأحلام.



وتم تنظيم حملات توعوية إقليمية ومحلية تهدف إلى الوصول المجتمعي الواسع لإجراء فحص الماموجرام لآلاف السيدات في مختلف أنحاء المملكة، وذلك استمرارا في رفع مستوى الوعي حول أهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثّدي.