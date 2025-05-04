مركز الدراسات الاستراتيجية: ثقة الأردنيين بحكومة حسّان ترتفع إلى 65%

وخلال مؤتمر صحفي في الجامعة الأردنية تابعته، كشفت نتائج عينة قادة الرأي أن 64% يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال 200 يوم، مقارنة بـ 70% في استطلاع الـ 100 يوم، و52% في استطلاع التشكيل.
وفي المقارنة مع الحكومات السَّابقة، كشف الاستطلاع أن رئيس الوزراء جعفر حسان وحكومته حازا النسبة الأعلى من ثقة المواطنين بقدرتهم على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ عام 2011م.
كما كشف الاستطلاع ارتفاع نسبة من يعتقدون من العينة الوطنية أن حسّان كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 71% خلال 200 يوم من التشكيل، مقارنة بـ 55% في استطلاع الـ 100 يوم، و57% في استطلاع التشكيل.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين "العلوم والتكنولوجيا" و "جدارا"
-
الوطني لتطوير المناهج يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تقييم جودة إصداراته
-
"التربية" وسفيرة النرويج يبحثان تطوير التعاون في المجال التعليمي
-
وزير الشباب يكرم البطل البارالمبي أحمد هندي لفوزه بذهبية بطولة المغرب الدولية
-
الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي
-
ضبط مطلوب بتهمة الاعتداء على الثروة الحرجية في عجلون
-
توضيح حول تأجيل اقتطاع أقساط سلف متقاعدي الضمان للشهر الحالي
-
المومني: الذكاء الاصطناعي أثّر في أدوات الصحافة ولا يغني عن القدرات البشرية