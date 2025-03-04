 
الثلاثاء 2025-03-04 04:03 م
 

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع "كنف 3" في الأردن

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الثلاثاء، 04-03-2025 03:11 م

الوكيل الإخباري-   اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مشروع "كنف 3" لعام 2024 – 2025 ونجح في الوصول إلى 17452 مستفيدا من الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، هدف المشروع الى تأمين الكسوة الشتوية للأسر المستفيدة من خلال توزيع قسائم شرائية تُمكنهم من شراء احتياجاتهم الشتوية الأساسية بما يضمن وصول الدعم بطريقة تحفظ كرامتهم وتتيح لهم حرية اختيار ما يناسبهم.


ولفت الى انه تم تنفيذ المشروع وفقا لأعلى معايير الكفاءة والشفافية، حيث جرى توزيع القسائم على المستفيدين بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة في مختلف مناطق المملكة. 

 
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