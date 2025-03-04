مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع "كنف 3" في الأردن

الوكيل الإخباري- اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مشروع "كنف 3" لعام 2024 – 2025 ونجح في الوصول إلى 17452 مستفيدا من الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، هدف المشروع الى تأمين الكسوة الشتوية للأسر المستفيدة من خلال توزيع قسائم شرائية تُمكنهم من شراء احتياجاتهم الشتوية الأساسية بما يضمن وصول الدعم بطريقة تحفظ كرامتهم وتتيح لهم حرية اختيار ما يناسبهم.