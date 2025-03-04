مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع "كنف 3" في الأردن

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، هدف المشروع الى تأمين الكسوة الشتوية للأسر المستفيدة من خلال توزيع قسائم شرائية تُمكنهم من شراء احتياجاتهم الشتوية الأساسية بما يضمن وصول الدعم بطريقة تحفظ كرامتهم وتتيح لهم حرية اختيار ما يناسبهم.
ولفت الى انه تم تنفيذ المشروع وفقا لأعلى معايير الكفاءة والشفافية، حيث جرى توزيع القسائم على المستفيدين بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
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