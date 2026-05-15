الجمعة 2026-05-15 05:34 م

مركز حدود العمري يسهل عبور حجاج بيت الله الحرام

الجمعة، 15-05-2026 03:44 م
الوكيل الإخباري-   جهود كبيرة تبذلها كوادر إدارة الإقامة والحدود، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المراكز والمعابر الحدودية، لتسهيل مغادرة حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والأشقاء، ضمن خطة أمنية وإنسانية متكاملة تراعي قدسية الرحلة وتضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانسيابية الحركة.اضافة اعلان


وشهد مركز حدود العمري حركة نشطة من حجاج بيت الله الحرام، حيث عملت الكوادر الأمنية والإدارية على تنظيم حركة الحافلات والمسافرين، وتقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للحجاج، بما يضمن سرعة العبور وتوفير أعلى درجات الراحة والسلامة لهم.

كما جرى تعزيز الجاهزية الميدانية من خلال توفير خدمات إسعافية ومراكز مساندة، إلى جانب تسهيلات إدارية وتقنية أسهمت في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات، فيما تواصل الكوادر عملها على مدار الساعة ليبقى طريق الحجاج آمناً وميسّراً، منذ لحظة انطلاقهم وحتى عودتهم سالمين بإذن الله.
 
 


