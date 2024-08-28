مركز زها الثقافي والوطني لحقوق الإنسان يوقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري- وقّع المركز الوطني لحقوق الإنسان، ممثلاً برئيسة مجلس أمنائه سمر الحاج، ومركز زها الثقافي، ممثلاً بمديرته التنفيذية رانية صبيح، مذكرة تفاهم بين الطرفين، بهدف تحديد أطر التعاون المستقبلي في المجالات الواردة في بنود المذكرة، بحضور أعضاء مجلس الأمناء السيدة نايفة الزبن والدكتور محمد القضاة، والمفوض العام لحقوق الإنسان السيد جمال الشمايلة، ومفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني، ومفوض التعزيز بالوكالة الدكتور نضال مقابلة، وفريق العمل من مركز زها الثقافي.

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من جهتها، أشارت رئيسة مجلس أمناء المركز الأستاذة سمر الحاج حسن إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار التنسيق والتعاون الدائمين بين المركز الوطني ومركز زها الثقافي. كما تأتي في سياق تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولغايات تعميق الفهم الحقوقي لقضايا حقوق الإنسان في إطار الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وانعكاساتها على الواقع الأردني.



وأشادت الحاج حسن بالجهد الكبير الذي يبذله مركز زها الثقافي وبالدور المهم الذي يقدمه للمجتمع المحلي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأطفال وتقديم الخدمات والأنشطة التي تساهم في صقل وبناء الشخصية الإنسانية للطفل وتعزيز انتمائهم ودورهم في المجتمع في المجالات كافة.



وأكدت كذلك أنه، وإيماناً من المركز بحيوية القطاع المجتمعي وأثره على تغيير واقع حقوق الإنسان في الأردن، خاصة في مجال تعزيز حقوق الطفل، فإنّ المركز يسعى وبالشراكة مع مركز زها إلى وضع الأطر الكفيلة لتحقيق ما تقدم، وذلك من خلال بنود مذكرة التفاهم.