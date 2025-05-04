الأحد 2025-05-04 11:55 ص
 

مركز زها يُكرّم أمهات وسيدات رائدات

مركز زها يُكرّم أمهات وسيدات رائدات
جانب من حفل التكريم
 
الأحد، 04-05-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري-   أقام مركز زها الثقافي حفلا لتكريم عدد من الأمهات والسيدات الرائدات اللواتي تميزن في أعمالهن بمختلف المجالات، وذلك تقديراً لهن على جهودهن وعطائهن الدائم.

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ويأتي الحفل الذي رعته سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، بحضور المدير التنفيذي للمركز رانية صبيح تحت عنوان "ريادة وأعمال" بالتزامن مع عيد العمال، إذ دأب المركز سنوياً على الاحتفال بالمناسبات التي تعظم دور المرأة والأم في المجتمع، وذلك انطلاقاً من مكانتهن وتعزيزاً لدورهن بمختلف القطاعات.

 
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