مركز زها يُكرّم أمهات وسيدات رائدات

ويأتي الحفل الذي رعته سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، بحضور المدير التنفيذي للمركز رانية صبيح تحت عنوان "ريادة وأعمال" بالتزامن مع عيد العمال، إذ دأب المركز سنوياً على الاحتفال بالمناسبات التي تعظم دور المرأة والأم في المجتمع، وذلك انطلاقاً من مكانتهن وتعزيزاً لدورهن بمختلف القطاعات.
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