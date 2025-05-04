مركز زها يُكرّم أمهات وسيدات رائدات

الوكيل الإخباري- أقام مركز زها الثقافي حفلا لتكريم عدد من الأمهات والسيدات الرائدات اللواتي تميزن في أعمالهن بمختلف المجالات، وذلك تقديراً لهن على جهودهن وعطائهن الدائم.

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