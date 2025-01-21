مركز صحي المفرق الشامل يحصل على اعتمادية الحالات المتعلقة بالعنف الأسري

ونال المركز درجة 94 بالمئة على المستوى الفضي، إضافة إلى منحه شهادة الامتياز في مجال تنمية الطفولة المبكرة لمدة عامين.
وأشاد مدير صحة محافظة المفرق، الدكتور فيصل مكاحلة، بجهود مركز صحي المفرق الشامل وبالخدمات المقدمة في مجالات العنف الأسري والطفولة المبكرة، معربا عن اعتزازه بجهود كادر المركز وتفانيهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
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