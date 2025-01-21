مركز صحي المفرق الشامل يحصل على اعتمادية الحالات المتعلقة بالعنف الأسري

الوكيل الإخباري- حصل مركز صحي المفرق الشامل على شهادة تميز من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بعد استيفائه لمتطلبات الاعتماد المتعلقة بحالات العنف الأسري.

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ونال المركز درجة 94 بالمئة على المستوى الفضي، إضافة إلى منحه شهادة الامتياز في مجال تنمية الطفولة المبكرة لمدة عامين.