مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- قال مدير مركز يبرين الصحي الشامل الدكتور مالك فرحان الغويري، إن المركز سيواصل تقديم خدماته للمواطنين خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

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