السبت 2025-06-07 06:49 م
 

مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى

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أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 05:45 م

الوكيل الإخباري- قال مدير مركز يبرين الصحي الشامل الدكتور مالك فرحان الغويري، إن المركز سيواصل تقديم خدماته للمواطنين خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

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وأكد الغويري، اليوم السبت، أن المركز سيكون جاهزاً لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن المركز خضع مؤخراً لأعمال صيانة شاملة لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

 
gnews

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