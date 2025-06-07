مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى

وأكد الغويري، اليوم السبت، أن المركز سيكون جاهزاً لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن المركز خضع مؤخراً لأعمال صيانة شاملة لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.
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