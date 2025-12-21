الأحد 2025-12-21 07:19 م

مزارعون في الكرك: متفائلون بتحسن الموسم

ل
أرشيفية
الأحد، 21-12-2025 06:14 م

الوكيل الإخباري- أبدى مزارعون في محافظة الكرك تفاؤلهم بتحسن الموسم الزراعي بعد الهطولات المطرية الأخيرة.

اضافة اعلان


وقال المزارع محمد الطراونة، إن الأمطار الأخيرة أنعشت الأرض، وستساهم في تحسين إنتاج الزيتون ومحاصيل القمح والشعير بجودة عالية وكمية أفضل من المحاصيل السابقة وتعتبر مبشرة للموسم الزراعي القادم.


وبين المزارع نايف النوايسة إن الهطول المطري هذا الموسم أعلى مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، مع دخول مياه إضافية إلى السدود ورفد المخزون الاستراتيجي للمياه وهو ما سينعكس إيجابا على الثروة الزراعية والحيوانية والبيئية.


وقال المزارع زياد علي، "نحن متفائلون بموسم مطري يدعم المحاصيل الزراعية والمراعي ويزيد من مخزون المياه ليسهم فيما بعد بتغطية احتياجات المزارعين ومربي الماشية.


بدوره، بين مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، إن هطول الأمطار في هذا الموسم ارتفعت عن المستوى المسجل في السنوات السابقة، إذ بلغت نسبة معدل الهطول 24.6 بالمئة، مشيرا الى أن كميات الأمطار التراكمية للموسم الحالي بلغت 86 ملم مقارنه بكميات الأمطار التراكمية للموسم السابق التي بلغت 18,5 ملم، حيث أن هذه النسب تبشر بموسم مطري إيجابي يساهم في إنعاش الزراعة والثروة الحيوانية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الكرك تحيي ذكرى شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة واسعة

أخبار محلية الكرك تحيي ذكرى شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة واسعة

ل

عربي ودولي كوريا الشمالية: يجب كبح جموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية

"تجارة الأردن" تشارك باجتماع اتحاد الغرف العربية

أخبار محلية "تجارة الأردن" تشارك باجتماع اتحاد الغرف العربية

مصر والسعودية تستعدان لتشغيل أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة

عربي ودولي مصر والسعودية تستعدان لتشغيل أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة

ل

فلسطين استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرق غزة

الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق

عربي ودولي الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق

ل

أخبار محلية حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

وزارة الزراعة تنفذ مئات آبار الحصاد المائي في محافظة المفرق

أخبار محلية وزارة الزراعة تنفذ مئات آبار الحصاد المائي في محافظة المفرق



 






الأكثر مشاهدة