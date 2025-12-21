مزارعون في الكرك: متفائلون بتحسن الموسم

الوكيل الإخباري- أبدى مزارعون في محافظة الكرك تفاؤلهم بتحسن الموسم الزراعي بعد الهطولات المطرية الأخيرة.

وقال المزارع محمد الطراونة، إن الأمطار الأخيرة أنعشت الأرض، وستساهم في تحسين إنتاج الزيتون ومحاصيل القمح والشعير بجودة عالية وكمية أفضل من المحاصيل السابقة وتعتبر مبشرة للموسم الزراعي القادم.



وبين المزارع نايف النوايسة إن الهطول المطري هذا الموسم أعلى مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، مع دخول مياه إضافية إلى السدود ورفد المخزون الاستراتيجي للمياه وهو ما سينعكس إيجابا على الثروة الزراعية والحيوانية والبيئية.



وقال المزارع زياد علي، "نحن متفائلون بموسم مطري يدعم المحاصيل الزراعية والمراعي ويزيد من مخزون المياه ليسهم فيما بعد بتغطية احتياجات المزارعين ومربي الماشية.