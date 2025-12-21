مزارعون في الكرك: متفائلون بتحسن الموسم

وقال المزارع محمد الطراونة، إن الأمطار الأخيرة أنعشت الأرض، وستساهم في تحسين إنتاج الزيتون ومحاصيل القمح والشعير بجودة عالية وكمية أفضل من المحاصيل السابقة وتعتبر مبشرة للموسم الزراعي القادم.
وبين المزارع نايف النوايسة إن الهطول المطري هذا الموسم أعلى مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، مع دخول مياه إضافية إلى السدود ورفد المخزون الاستراتيجي للمياه وهو ما سينعكس إيجابا على الثروة الزراعية والحيوانية والبيئية.
وقال المزارع زياد علي، "نحن متفائلون بموسم مطري يدعم المحاصيل الزراعية والمراعي ويزيد من مخزون المياه ليسهم فيما بعد بتغطية احتياجات المزارعين ومربي الماشية.
بدوره، بين مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، إن هطول الأمطار في هذا الموسم ارتفعت عن المستوى المسجل في السنوات السابقة، إذ بلغت نسبة معدل الهطول 24.6 بالمئة، مشيرا الى أن كميات الأمطار التراكمية للموسم الحالي بلغت 86 ملم مقارنه بكميات الأمطار التراكمية للموسم السابق التي بلغت 18,5 ملم، حيث أن هذه النسب تبشر بموسم مطري إيجابي يساهم في إنعاش الزراعة والثروة الحيوانية.
