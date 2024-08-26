مساعدات طبية اردنية للصحة الفلسطينية في غزة

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الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، قدم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 الأحد، مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، انطلاقاً من الجهود التي يبذلها الأردن. اضافة اعلان





وقال قائد قوة المستشفى: "تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة الوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة، ومتابعة مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قدّم المستشفى الميداني مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، ليتم رفد المستشفيات التابعة لها مما تعانيه من نقص حاد في المستلزمات الطبية والعلاجية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".

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