مساعدات طبية اردنية للصحة الفلسطينية في غزة

وقال قائد قوة المستشفى: "تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة الوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة، ومتابعة مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قدّم المستشفى الميداني مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، ليتم رفد المستشفيات التابعة لها مما تعانيه من نقص حاد في المستلزمات الطبية والعلاجية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
-
أخبار متعلقة
-
الأردن: تصريح بن غفير يغذي التطرف
-
الملكية الأردنية: استئناف الرحلات الجوية من وإلى بيروت
-
فصل الكهرباء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً عن مناطق غداً - اسماء
-
بني مصطفى تؤكد أهمية جهود إعمار اربد في تحقيق التنمية
-
الدفاع المدني: التعامل مع 1406 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
102 مليون دينار استردتها مكافحة الفساد عام 2023
-
الدعجة يزور مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
c4m