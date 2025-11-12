مستشفى الأمير حمزة يودّع الطبيب عدوان إثر حادث سير مؤسف

07:30 ص

الوكيل الإخباري- ببالغ الحزن والأسى، نعى مستشفى الأمير حمزة في عمّان أحد كوادره الطبية، الدكتور فؤاد عبدالله شيخ يوسف عدوان، الطبيب في قسم التخدير، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس إثر حادث سير مؤسف. اضافة اعلان





وجاء في بيان النعي الصادر عن إدارة المستشفى أن الفقيد كان مثالًا للطبيب الخلوق والمخلص في عمله، عُرف بتفانيه في خدمة المرضى وتعاونه مع زملائه، مما جعله محل تقدير واحترام الجميع.



وتقدّم مدير عام المستشفى الدكتور كفاح أبو طربوش، باسم جميع الكوادر الطبية والإدارية، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى زملائه في أقسام التخدير والإنعاش والعناية الحثيثة، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.