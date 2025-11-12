مستشفى الأمير حمزة يودّع الطبيب عدوان إثر حادث سير مؤسف

وجاء في بيان النعي الصادر عن إدارة المستشفى أن الفقيد كان مثالًا للطبيب الخلوق والمخلص في عمله، عُرف بتفانيه في خدمة المرضى وتعاونه مع زملائه، مما جعله محل تقدير واحترام الجميع.
وتقدّم مدير عام المستشفى الدكتور كفاح أبو طربوش، باسم جميع الكوادر الطبية والإدارية، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى زملائه في أقسام التخدير والإنعاش والعناية الحثيثة، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
-
