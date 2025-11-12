الأربعاء 2025-11-12 07:43 ص
 

مستشفى الأمير حمزة يودّع الطبيب عدوان إثر حادث سير مؤسف

الدكتور فؤاد عبدالله شيخ يوسف عدوان
الدكتور فؤاد عبدالله شيخ يوسف عدوان
 
الأربعاء، 12-11-2025 07:30 ص
الوكيل الإخباري-   ببالغ الحزن والأسى، نعى مستشفى الأمير حمزة في عمّان أحد كوادره الطبية، الدكتور فؤاد عبدالله شيخ يوسف عدوان، الطبيب في قسم التخدير، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس إثر حادث سير مؤسف.اضافة اعلان


وجاء في بيان النعي الصادر عن إدارة المستشفى أن الفقيد كان مثالًا للطبيب الخلوق والمخلص في عمله، عُرف بتفانيه في خدمة المرضى وتعاونه مع زملائه، مما جعله محل تقدير واحترام الجميع.

وتقدّم مدير عام المستشفى الدكتور كفاح أبو طربوش، باسم جميع الكوادر الطبية والإدارية، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى زملائه في أقسام التخدير والإنعاش والعناية الحثيثة، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أونصات ذهبية

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الأربعاء

الدكتور فؤاد عبدالله شيخ يوسف عدوان

أخبار محلية مستشفى الأمير حمزة يودّع الطبيب عدوان إثر حادث سير مؤسف

هام للراغبين بالحج.. السعودية تُعلن عن إجراءات جديدة للموسم القادم

عربي ودولي هام للراغبين بالحج.. السعودية تُعلن عن إجراءات جديدة للموسم القادم

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يستكمل اليوم انتخاب لجانه الدائمة

بيان من الشركة المنظمة لحفلة هيفاء وهبي وفارس كرم في عمان حول اعفاء الضريبة

أخبار محلية بيان من الشركة المنظمة لحفل هيفاء وهبي وفارس كرم في عمان حول اعفاء الضريبة

..

أخبار محلية الاعلامية نبيلة السلاخ في ذمة الله

أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل

الطقس أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسات حكومية اليوم الأربعاء، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة