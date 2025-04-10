مستشفى الجامعة و"الإغاثة الإسلامية" يبحثان التعاون

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الطرفين وبدعم من المركز الدولي الطبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خلال عدة محاور شملت علاج المرضى اللاجئين والمرضى الأردنيين الأقل حظا، وتدريب الأطباء، إضافة إلى إجراء عمليات قسطرة قلبية، والتي من المتوقع أن تكون خلال شهر حزيران من العام الحالي.
وقدم البصول خلال اللقاء اليوم ىالخميس نبذة حول المستشفى والخدمات المقدمة بوصفه مركزا طبيا أكاديميا يقدم الرعاية الصحية لما يزيد على (630) ألف مراجع سنويا، ويحتضن (64) تخصصا طبيا وبسعة (625) سريرا .
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