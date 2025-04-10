مستشفى الجامعة و"الإغاثة الإسلامية" يبحثان التعاون

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور نادر البصول ووفد منظمة الإغاثة الإسلامية الأميركية برئاسة الرئيس التنفيذي أحمد شحاته سبل التعاون وفرص تنفيذ حملات طبية مشتركة.



وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الطرفين وبدعم من المركز الدولي الطبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خلال عدة محاور شملت علاج المرضى اللاجئين والمرضى الأردنيين الأقل حظا، وتدريب الأطباء، إضافة إلى إجراء عمليات قسطرة قلبية، والتي من المتوقع أن تكون خلال شهر حزيران من العام الحالي.

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