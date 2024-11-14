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مستشفى الجامعة يبحث التعاون مع جامعات عراقية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الخميس، 14-11-2024 02:08 م
الوكيل الإخباري-  بحث مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور نادر البصول اليوم الخميس، مع وفد من الجامعات الأهلية العراقية تعزيز التعاون في مجال تدريب طلاب الكليات الطبية من الجامعات العراقية في الجامعة الأردنية، إضافة إلى إمكانية إبرام اتفاقيات تشمل علاج أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب من تلك الجامعات في مستشفى الجامعة.اضافة اعلان


وأكد البصول حرص المستشفى على وضع أعلى معايير التعلم الطبي وتوفير فرص التطوير المهني المستمر، بما يتماشى مع أحدث التطورات في هذا المجال، وقدم نبذة عن المستشفى ومسيرته كأول مستشفى جامعي تعليمي في المملكة، وصاحب السبق في التعليم الطبي على مستوى المنطقة والإقليم.

من جانبه، ثمن الوفد العراقي جهود مستشفى الجامعة الأردنية ودوره الرائد في رفع مستوى القطاع الصحي، باعتباره مركزاً طبياً وتعليمياً أكاديمياً مميزاً يسعى لتقديم خدمات طبية رائدة من خلال تأهيل اختصاصيين ذوي كفاءة مهنية وعلمية وفقاً للمعايير العالمية.

بترا
 
gnews

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