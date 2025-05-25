مستشفى المقاصد الخيرية يحتفل بعيد الاستقلال الـ79

وتخلّل الحفل، الذي أُقيم تحت رعاية مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، فقرات متنوعة شملت التعريف بالمستشفى والخدمات التي يقدمها للمرضى والمراجعين، إلى جانب الأناشيد والأغاني الوطنية التي عبّرت عن روح الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية.
وقام الدكتور الشلول بجولة في مرافق المستشفى، تفقد خلالها أحوال المرضى والمراجعين، وجرى توزيع الهدايا وباقات الزهور عليهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، في لفتة إنسانية تعبّر عن روح التكافل والتلاحم بين أبناء الوطن.
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