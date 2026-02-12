الخميس 2026-02-12 11:49 ص

مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

الخميس، 12-02-2026 11:04 ص
الوكيل الإخباري- نظم مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يومًا طبيًا مجانيًا في محافظة إربد، لواء الكورة، بلدية برقش، استفاد منه 496 مراجعًا من أبناء المنطقة.اضافة اعلان


وبحسب بيان المستشفى اليوم الخميس، قال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول إن فريقًا طبيًا متخصصًا ضمّ مختلف التخصصات شارك في اليوم الطبي المجاني، الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

وأوضح أنه جرى خلال اليوم الطبي إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة للمراجعين، إضافة إلى صرف الأدوية والعلاجات المجانية، مشيرًا إلى استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (التراساوند) لفحص السيدات الحوامل.

وبين الشلول أن النشاط يأتي ضمن خطة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية، بدعم من صندوق الزكاة، لافتًا إلى أن المستشفى نفذ منذ عام 2018 وحتى اليوم 123 يومًا طبيًا مجانيًا في مختلف محافظات المملكة، جرى خلالها علاج ما يزيد عن 68,617 مريضًا تقريبًا.
 
 


