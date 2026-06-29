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مستشفى عمان الميداني يستقبل أول حالة في قسم الطوارىء والعناية الحثيثة

مستشفى عمان الميداني
مستشفى عمان الميداني
 
الإثنين، 29-06-2026 09:37 ص
الوكيل الإخباري-   استقبل مستشفى عمان الميداني اليوم الاثنين أول حالة مرضية في قسمي الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة، إيذاناً ببدء تشغيل القسمين ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تشغيل المستشفى وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية الحكومية.اضافة اعلان


ويأتي تشغيل قسم الإسعاف والطوارئ وقسم العناية الحثيثة استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني، بما يسهم في دعم مستشفى الأمير حمزة وزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزارة الصحة أن تشغيل المستشفى الميداني يسير وفق الخطة المعتمدة، بما يضمن التوسع في تقديم الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز قدرة القطاع الصحي الحكومي على تلبية احتياجات المواطنين.

ويضم مستشفى عمان الميداني 70 سريراً في قسم الإسعاف والطوارئ، و44 سريراً للعناية الحثيثة، و40 سريراً لغسيل الكلى.
 
 


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