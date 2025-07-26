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مستشفى مأدبا الجديد بإدارة حكومية ويُنجز خلال ثلاث سنوات

جانب من توقيع اتفاقية بناء المستشفى
جانب من توقيع اتفاقية بناء المستشفى
 
السبت، 26-07-2025 02:45 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان أن مستشفى مأدبا الجديد، الذي سيوفَّر نحو 260 سريراً قابلاً للتوسعة إلى 360، سيكون بإدارة حكومية بالكامل، وسيتم إنجازه خلال ثلاث سنوات لتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.اضافة اعلان


وأشار حسان إلى أن المشروع تأخر لأكثر من عشر سنوات رغم ضرورته لسكان المحافظة، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُبنى فيها مستشفى حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، واصفًا الشراكة بأنها "في غاية الأهمية" لدعم البنية التحتية الصحية في المملكة.
 
 
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