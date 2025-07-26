مستشفى مأدبا الجديد بإدارة حكومية ويُنجز خلال ثلاث سنوات

وأشار حسان إلى أن المشروع تأخر لأكثر من عشر سنوات رغم ضرورته لسكان المحافظة، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُبنى فيها مستشفى حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، واصفًا الشراكة بأنها "في غاية الأهمية" لدعم البنية التحتية الصحية في المملكة.
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