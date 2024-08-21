مسح سكاني: انخفاض معدل الإنجاب في الأردن

11:39 ص

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الوكيل الإخباري- كشف مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن، عن انخفاض معدل الإنجاب في الأردن، بواقع 2.6 مولود لكل سيدة في عمر الانجاب، حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 2.7 في العام 2018. اضافة اعلان





ووفق المسح، تبين أن معدل الإنجاب في المناطق الريفية أعلى منه في المناطق الحضرية في الأردن، حيث تراوح معدل الإنجاب الإجمالي من 1.9 في العقبة إلى 3.1 في عجلون والمفرق.



وأطلقت دائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء، التقرير التفصيلي لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023، والذي يعتبر المسح الثامن من سلسلة المسوح الديمغرافية والصحية التي يتم تنفيذها في الأردن وذلك بحضور ممثلين ومندوبين عن كافة الجهات الوطنية والدولية الشريكة.



وبين مدير عام "الإحصاءات" حيدر فريحات، أن هذا المسح يهدف إلى توفير بيانات شاملة ومعلومات حديثة عن مستويات الإنجاب والزواج وتفضيلات الإنجاب ومعرفة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية ووفيات الأطفال وصحة الأم والطفل والوعي والسلوك فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وأخيراً العنف الأسري الذي تواجهه السيدات.



يشار إلى أنه تم تمويل هذا المسح من قبل الحكومة الأردنية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، كما وقد قدمت ICF المساعدة الفنية من خلال برنامج DHS، وهو مشروع تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ويقدم الدعم والمساعدة الفنية في تنفيذ المسوحات السكانية والصحية في البلدان في جميع أنحاء العالم.



النتائج الرئيسية:



معدلات الاستجابة



بلغ حجم العينة 20,054 أسرة، تمت مقابلة 19,809 أسرة، معدل استجابة بلغ 98%.



تمت مقابلة 13,020 سيدة مؤهلة لإجراء المقابلات الفردية؛ تم الانتهاء من المقابلات مع 12,595 سيدة، بمعدل استجابة بلغ 97%.



تم اختيار 6,506 رجلاً لاستمارة الرجل تتراوح أعمارهم بين 15-59 وتمت مقابلة 5,873 بنجاح، بمعدل استجابة بلغ 90%.



خصائص الأسرة



بلغ متوسط عدد أفراد الأسر في الأردن 4.8 فردا، وترأست السيدات 15% من الأسر الأردنية (أرباب للأسر)، كما أنّ ثلث أفراد الأسر في الأردن تقل أعمارهم عن 15 سنة .



يعتمد 78% من الأسر على الوقود النظيف والتكنولوجيا لتدفئة الأماكن، بما في ذلك التدفئة المركزية، والكهرباء، الغاز المسال/غاز الطهي وسخانات الهواء بالطاقة الشمسية .



%85 من الأسر لديهم كميات كافية من مياه الشرب خلال الشهر السابق للمسح. ويمتلك سكان الحضر (86%) من كميات مياه الشرب الكافية مقارنة بسكان الريف ( 75%).



%97 من الأسر في الأردن لديهم مرافق مراحيض محسنة؛ وهي مرافق غير مشتركة مع أسر أخرى



معدل الإنجاب



بلغ معدل الإنجاب في الأردن لعام 2023 على مستوى المملكة 2.6 طفل لكل سيدة في عمر الإنجاب، حيث كان في المناطق الريفية أعلى منه في المناطق الحضرية (2.8 مقابل 2.6 مولود لكل سيدة).



انخفض معدل الإنجاب الإجمالي في الأردن منذ المسح السابق 2017-2018 من 2.7 الى 2.6 للعام 2023.



وبحسب المحافظة، تراوح معدل الإنجاب الإجمالي من 1.9 في العقبة إلى 3.1 في عجلون والمفرق.



وكان معدل الإنجاب بين النساء اللاتي يسكنَّ في مخيمات اللاجئين السوريين أعلى مقارنة بمن لا يعشن في تلك المخيمات (4.9 و3.9 طفل لكل سيدة، على التوالي).



استخدام وسائل تنظيم الأسرة



يستخدم 60% من النساء المتزوجات حالياً في الأردن إحدى وسائل تنظيم الأسرة 38% يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، و22% يستخدمن الطرق التقليدية.



%11 من النساء المتزوجات حالياً لديهن حاجة غير ملباة لخدمات تنظيم الأسرة بانخاض مقداره 3 نقاط مئوية عن المسح السابق 2017-2018.



الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة



%97 من السيدات قد تلقين رعاية ما قبل الولادة( ANC)من قبل مقدم خدمة مختص (طبيب، ممرضة، قابلة)



%99 من الولادات الحية حدثت في المرافق الصحية حيث بلغت نسبة الولادات في المرافق الصحية



العامة 69% مقابل 30% في المرافق الخاصة، وأقل من 1% في المنازل .



معدل الولادة القيصرية لكافة الولادات الأحياء قد بلغت )43%( في العامين السابقين للمسح. وبحسب الرفاه كانت أقل نسبة ولادات قيصرية بين الأمهات في خميس الرفاه الأدنى 38% سجلت نسبة بين الأمهات في الخميس الأعلى ) 55%( للأسر الأعلى رفاها ).



من بين الأطفال حديثي الولادة، تلقى 87% منهم الفحص الأول بعد الولادة خلال أول يومين، بينما



خضع 66% منهم للفحص خلال ثلاث ساعات بعد الولادة. ومع ذلك، لم يتلق 11% من حديثي الولادة أي فحص.