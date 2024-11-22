مسيرة بعمان رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة

وحيّا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في وجه الإبادة الجماعية، وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لصموده أمام العدوان الإسرائيلي.
وثمن المشاركون، أصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
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