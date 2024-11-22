مسيرة بعمان رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- انطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفضاً لمخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية.

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وحيّا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في وجه الإبادة الجماعية، وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لصموده أمام العدوان الإسرائيلي.