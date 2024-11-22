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مسيرة بعمان رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة

قصف متواصل على غزة
غزة
الجمعة، 22-11-2024 05:09 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفضاً لمخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية.

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وحيّا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في وجه الإبادة الجماعية، وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لصموده أمام العدوان الإسرائيلي.


وثمن المشاركون، أصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 
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