مسيرة للقوارب في العقبة احتفالاً بعيد ميلاد الملك الـ64

وتلتها قوارب الصيد والقوارب الزجاجية واليخوت السياحية والقاطرات البحرية التي تزيّنت بالأعلام الأردنية وصور جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وحضر الفعالية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس شادي رمزي المجالي، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، وأعضاء مجلس المفوضين، ومدراء الأجهزة الأمنية والرسمية، إلى جانب مشاركة واسعة من الفعاليات الشعبية وأبناء المجتمع المحلي.
