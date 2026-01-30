مسيرة للقوارب في العقبة احتفالاً بعيد ميلاد الملك الـ64

الوكيل الإخباري- شهدت العقبة مسيرة للقوارب الزجاجية والسياحية والصيد في مشهد وطني مهيب احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الرابع والستين، انطلقت من مرسى الصيادين في ساحة الثورة العربية الكبرى، بمشاركة واسعة لما يقارب 200 قطعة بحرية، تقدّمتها قطع القوة البحرية والزوارق الملكية.

وتلتها قوارب الصيد والقوارب الزجاجية واليخوت السياحية والقاطرات البحرية التي تزيّنت بالأعلام الأردنية وصور جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.