مشاركة 500 طفل في مهرجان ترفيهي دامج بالعقبة

وتضمن المهرجان ألعابا ترفيهية وثقافية ورياضية، وفقرات "تيلي ماتش" حظيت بتفاعل كبير من الأطفال، إلى جانب عروض مسرح الأطفال التي قدمت رسائل توعوية من قبل متطوعي مؤسسة نهر الأردن، فضلاً عن أنشطة الرسم على الوجوه والحناء، ومشاركة شخصيات كرتونية أضفت أجواء من البهجة والمرح، كما تم توزيع الألعاب والهدايا على الأطفال المشاركين.
وقال مدير مديرية تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسيم الجرابعة، إن دعم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص السلطة على دعم المجتمع المحلي وتمكين الأطفال وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، بما يسهم في بناء جيل واثق ومبدع، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الثقافية والشبابية لتحقيق الأثر المستدام لخدمة المجتمع المحلي.
بدوره، أكد مدير ثقافة العقبة طارق البدور، أن المهرجان يعكس توجهات وزارة الثقافة في دعم البرامج النوعية الموجهة للأطفال، خاصة تلك التي تجمع بين الترفيه والتثقيف، وتسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية في بيئة إيجابية وآمنة.
من جهته، أكد رئيس منتدى العقبة للإبداع الثقافي والشبابي أحمد المجالي، أن المنتدى يحرص على تنفيذ مبادرات دامجة تستهدف مختلف فئات الأطفال، بما يعزز قيم التقبل والتنوع، ويمنحهم مساحة للتعبير عن أنفسهم، لافتًا إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من البرامج الهادفة إلى تنشيط الحراك الثقافي في محافظة العقبة.
