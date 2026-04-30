مشاركة 500 طفل في مهرجان ترفيهي دامج بالعقبة

الوكيل الإخباري- نظم منتدى العقبة للإبداع الثقافي والشبابي ومديرية ثقافة العقبة بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية وبدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أمس الأربعاء، مهرجان الأطفال الترفيهي الدامج، بمشاركة 500 طفل وذويهم وعدد من جمعيات ذوي الإعاقة في العقبة، وذلك بهدف تعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم وتنمية مهاراتهم.

اضافة اعلان



وتضمن المهرجان ألعابا ترفيهية وثقافية ورياضية، وفقرات "تيلي ماتش" حظيت بتفاعل كبير من الأطفال، إلى جانب عروض مسرح الأطفال التي قدمت رسائل توعوية من قبل متطوعي مؤسسة نهر الأردن، فضلاً عن أنشطة الرسم على الوجوه والحناء، ومشاركة شخصيات كرتونية أضفت أجواء من البهجة والمرح، كما تم توزيع الألعاب والهدايا على الأطفال المشاركين.



وقال مدير مديرية تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسيم الجرابعة، إن دعم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص السلطة على دعم المجتمع المحلي وتمكين الأطفال وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، بما يسهم في بناء جيل واثق ومبدع، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الثقافية والشبابية لتحقيق الأثر المستدام لخدمة المجتمع المحلي.



بدوره، أكد مدير ثقافة العقبة طارق البدور، أن المهرجان يعكس توجهات وزارة الثقافة في دعم البرامج النوعية الموجهة للأطفال، خاصة تلك التي تجمع بين الترفيه والتثقيف، وتسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية في بيئة إيجابية وآمنة.