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مشاريع خدمية وتعبيد طرق في حوارة والشعلة

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 07-12-2024 11:00 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، إن البلدية ضمنت احتياجات منطقة حوارة في موازنة العام المقبل.

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وأضاف خلال لقائه عدد من أبناء المنطقة، بحضور رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في المنطقة بشار غرايبة، أن البلدية تتوقع إقرار موازنة تزيد على 40 مليون دينار، موضحا أن الوفر المالي الناتج عن ضبط النفقات سيوجه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشار الكوفحي إلى أن البلدية قدمت خدمات عديدة لمنطقة حوارة خلال الفترة الماضية، حيث جرى فتح شوارع بمساحة تقارب 37 ألف متر مربع، وفرشيات بلغت 34 ألف متر مربع، وتعبيد وصيانة شوارع.
وأكد أن خطة البلدية لعام 2025 تتضمن إعادة تأهيل حديقة حوارة، وعطاءات تعبيد ومشاريع ممولة من مجلس المحافظة .


من جهة أخرى، قال رئيس بلدية الشعلة التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد المهندس معاوية خزاعلة، أنه تم المباشرة بعطاء فتح وتعبيد شوارع جميع المناطق التابعة للبلدية وبحسب التنظيم الجديد للمناطق، وعمل توسعة لبعض الشوارع الضيقة، حيث بلغت قيمة هذا العطاء 133 ألف دينار.

 
gnews

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