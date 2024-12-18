مشاريع سياحية واستثمارية في بلديتي المفرق والسرحان

وقال رئيس البلدية ناصر اخو ارشيدة، إنه جرى تقسيم المشروع على أربع مراحل "مربعات" بهدف عدم إرباك حركة السير والمرور في المربعات الباقية، وجرى إغلاق حركة مرور المركبات في المربع الأول من خلال وضع حواجز خرسانية، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهرين .
وأوضح أن آلية تنفيذ المشروع تشمل إزالة الخلطة الأسفلتية للشارع وعمل صبة أسمنتية وتبليطه، لافتا إلى أن عرض الشارع الذي سيكون بمسرب واحد يبلغ 16 مترا مع الأرصفة، وفي أعقاب المشروع سيكون عرض الأرصفة 3 أمتار لكل رصيف على جهتي الشارع، في حين سيكون عرض الشارع 10 أمتار، وتزويد الأرصفة بوحدات إنارة وزراعة عدد من الأشجار لإضفاء نوع من الجمالية على الشارع .
من جهة أخرى، وقع رئيس بلدية السرحان علي السرحان 3 اتفاقيات استثمارية مع عدد من المستثمرين في مجالات صناعة النسيج والألبسة والشوكولاته والحليب وملبوسات التريكو والأقمشة.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تضيء شجرة الميلاد في الدوار السادس
-
المومني: الأردن يستذكر شهداء قلعة الكرك ويؤكد استمرار حربه ضد الإرهاب
-
الأمن العام يطلق حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو
-
وزير الخارجية يؤكد عمق علاقات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي
-
"الاقتصاد الرقمي" تنظم معرض الشباب والتكنولوجيا
-
بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المريان
-
الملك يؤكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا