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مشاريع سياحية واستثمارية في بلديتي المفرق والسرحان

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-12-2024 09:15 م

الوكيل الإخباري-   -باشرت بلدية المفرق الكبرى، تنفيذ مشروع " الشارع السياحي " في مدينة المفرق والذي يشمل الشارع المعروف محليا باسم شارع البلدية، بدءا من الإشارة الضوئية على مدخل الشارع من ناحية شارع الجيش وصولا إلى حديقة سكة الحديد، وسينتهي العمل في هذا المربع خلال 15 يوما .

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وقال رئيس البلدية ناصر اخو ارشيدة، إنه جرى تقسيم المشروع على أربع مراحل "مربعات" بهدف عدم إرباك حركة السير والمرور في المربعات الباقية، وجرى إغلاق حركة مرور المركبات في المربع الأول من خلال وضع حواجز خرسانية، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهرين .


وأوضح أن آلية تنفيذ المشروع تشمل إزالة الخلطة الأسفلتية للشارع وعمل صبة أسمنتية وتبليطه، لافتا إلى أن عرض الشارع الذي سيكون بمسرب واحد يبلغ 16 مترا مع الأرصفة، وفي أعقاب المشروع سيكون عرض الأرصفة 3 أمتار لكل رصيف على جهتي الشارع، في حين سيكون عرض الشارع 10 أمتار، وتزويد الأرصفة بوحدات إنارة وزراعة عدد من الأشجار لإضفاء نوع من الجمالية على الشارع .


من جهة أخرى، وقع رئيس بلدية السرحان علي السرحان 3 اتفاقيات استثمارية مع عدد من المستثمرين في مجالات صناعة النسيج والألبسة والشوكولاته والحليب وملبوسات التريكو والأقمشة.

 
gnews

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