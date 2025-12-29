مشاريع مدرسية في الباديتين الشمالية الغربية والشرقية

الوكيل الإخباري- نفذت مديريتا التربية والتعليم في لواءي البادية الشمالية الغربية والشرقية عددا من المشاريع المدرسية والإضافات الصفية خلال العام الحالي ما انعكس إيجابا على توفير أجواء دراسية مناسبة للطلبة .



وقالت مديرة تربية لواء البادية الشمالية الغربية الدكتورة منال الحويدي، إن عام 2025 شهد استلام 4 مدارس جديدة هي: الخنساء الأساسية المختلطة وسما السرحان الأساسية المختلطة إضافة إلى مدرستي المنصورة الأساسية المختلطة وأم السرب الأساسية المختلطة، مشيرة إلى أن هذه المدارس ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتخفيف الاكتظاظ في الصفوف المدرسية والحد من نظام الفترتين.

وأضافت الجويدي، إن المديرية أنجزت خلال العام الحالي مشاريع إضافات صفية في عدد من المدارس تضمنت إضافة 8 غرف صفية لمدرسة فاطمة الزهراء و 4 غرف صفية لمدرسة الخناصري الثانوية للبنين إضافة إلى مشروع نواة مدرسة النهضة الأساسية.