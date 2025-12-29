مشاريع مدرسية في الباديتين الشمالية الغربية والشرقية

وقالت مديرة تربية لواء البادية الشمالية الغربية الدكتورة منال الحويدي، إن عام 2025 شهد استلام 4 مدارس جديدة هي: الخنساء الأساسية المختلطة وسما السرحان الأساسية المختلطة إضافة إلى مدرستي المنصورة الأساسية المختلطة وأم السرب الأساسية المختلطة، مشيرة إلى أن هذه المدارس ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتخفيف الاكتظاظ في الصفوف المدرسية والحد من نظام الفترتين.
وأضافت الجويدي، إن المديرية أنجزت خلال العام الحالي مشاريع إضافات صفية في عدد من المدارس تضمنت إضافة 8 غرف صفية لمدرسة فاطمة الزهراء و 4 غرف صفية لمدرسة الخناصري الثانوية للبنين إضافة إلى مشروع نواة مدرسة النهضة الأساسية.
من جهته قال مدير مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتور عبدالله شرفات، إن العام الحالي شهد تنفيذ عدة مشاريع مدرسية بهدف تطوير العملية التعليمية في مناطق البادية الشمالية الشرقية، لافتا إلى أنه جرى إنشاء نواة مدرستي أم حسين الأساسية المختلطة و الفيصلية الأساسية المختلطة.
وأضاف، إن العام الحالي شهد نقلة نوعية في مجال التعليم المهني والتقني، مشيراً إلى استحداث 14 مختبر بتيك لعدد من التخصصات منها مختبر الشعر والتجميل ومشغل سيارات، كما تم إضافة غرف صفية في عدد من المدارس وصيانة مدارس لواء الرويشد وعدد من المدارس في منطقة الاختصاص.
وبين الشرفات أنه جرى خلال العام الحالي استحداث تخصص الشعر التجميل في مدرسة روضة الأميرة بسمة الثانوية المختلطة الأولي واستحداث تخصص تكنولوجيا المركبات في مدرسة البادية الشمالية المهنية للبنين ضمن حقل التعليم المهني والتقني وعقد شراكات مع عدد من الجامعات والشركات لتدريب طلبة التعليم المهني والتقني.
