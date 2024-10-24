مشروع "إسعَ" يطلق فعالياته لتعزيز فرص العمل للشباب

وينفذ المشروع مركز تطوير الأعمال بالتعاون مع وزارة الشباب، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
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