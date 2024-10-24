 
الخميس 2024-10-24 04:53 م
 

مشروع "إسعَ" يطلق فعالياته لتعزيز فرص العمل للشباب

مشروع "إسعَ" يطلق فعالياته
مشروع "إسعَ" يطلق فعالياته
الخميس، 24-10-2024 04:09 م

الوكيل الإخباري-   أطلق مشروع نوادي البحث عن العمل "إسعَ" فعالياته التعريفية في جامعة الطفيلة التقنية تحت شعار "الفرص لا تأتي وحدها"، بهدف تنمية مهارات الشباب للحصول على الوظائف.

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وينفذ المشروع مركز تطوير الأعمال بالتعاون مع وزارة الشباب، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

 
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