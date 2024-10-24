مشروع "إسعَ" يطلق فعالياته لتعزيز فرص العمل للشباب

الوكيل الإخباري- أطلق مشروع نوادي البحث عن العمل "إسعَ" فعالياته التعريفية في جامعة الطفيلة التقنية تحت شعار "الفرص لا تأتي وحدها"، بهدف تنمية مهارات الشباب للحصول على الوظائف.

اضافة اعلان