مشروع جديد لتحسين التزويد المائي في الكرك… بتكلفة تفوق مليون دينار

وقال المهندس البطاينة إن المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية للحد من فاقد المياه في جميع أنحاء المملكة، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بتكلفة 1.214 مليون دينار أردني.
وأضاف البطاينة أن المشروع تضمن إعادة تأهيل 7 آبار في منطقة اللجون، واستبدال المضخات والكوابل واللوحات الكهربائية للآبار بهدف رفع كفاءتها وإنتاجيتها.
وبيّن أمين عام سلطة المياه أنه تم إعادة تأهيل جزء من محطة اللجون ومرافقها، حيث تم استبدال عدد من المضخات واللوحة الرئيسة والمحابس وجهاز العكورة القديم، وتأهيل الحواجز المائية الداخلية وصيانة غرفة الكلور. إضافة إلى توريد وتمديد مواسير دكتايل بحوالي (5.5) كم وبأقطار مختلفة للربط بين الآبار لتحسين التزويد المائي الواصل للمحطة.
من جانبه، أكد السيد ميغيل دي لوكاس أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي تسعى إلى تقديم الدعم الفني والتقني لتحسين الواقع المائي للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، وتقليص فاقد المياه، وتحسين البنية التحتية للشبكات، إضافة إلى تطوير إدارة المصادر المائية لتعزيز الأمن المائي في المملكة.
المهندس فادي العمرو، مندوب المجتمع المحلي، عبّر عن شكره وتقديره لوزارة المياه والري/ سلطة المياه والسفارة الإسبانية على تنفيذها المشروع، الذي سيعمل على تحسين الواقع المائي في المحافظة لمختلف القطاعات، وتوفير كميات مياه إضافية لغايات الشرب.
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